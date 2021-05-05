Партия "Слуга народа" расценивает сегодняшнее решение ЦИК об отказе регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом как исполнение соответствующего решения Верховного суда. В то же время политическая ситуация уверена, что политические оппоненты пытаются отсрочить окончательную победу ее представителя на довыборах в Ивано-Франковской области.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии "Стране".

По словам нардепа, у него нет возможности комментировать решение отдельной судебной ветви власти.

"Отмечу, что юристы и время дадут оценку такому видению уважаемого ВСУ. Партия "Слуги народа" и наш кандидат по 87 округу Василий Вирастюк были третьей стороной в этом процессе. Мы не принимали в нем участие, и не представляли нашу позицию", - заявил Корниенко.

Глава политической силы заявил, что сегодняшнее решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка направлено именно на исполнение решения Верховного Суда.

"Мы надеемся, что ЦИК и в дальнейшем будет проявлять высокие стандарты обеспечения избирательного права наших граждан, продемонстрированных на местных выборах, и довыборах по двум округам. И будет принимать решения исключительно в пределах и способ, определённых законом", - сообщил Корниенко.

Глава партии считает, что эта ситуация демонстрирует попытку политических оппонентов максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем на выборах.

"Тем самым они отбирают у избирателей - жителей Прикарпатья - право иметь своего представителя в парламенте, и с его помощью решать неотложные проблемы", - добавил Корниенко.

Напомним в начале апреля ЦИК сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

В середине апреля занявший второе место на довыборах в Верхоную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.

5 мая Центризбирком отказался регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.