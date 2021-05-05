В Тернопольской области четверо мошенников обогащались, присваивая себе государственные выплаты для воинов АТО. Как установили правоохранители, трое жителей Тернополя подыскивали участников боевых действий на Донбассе и предлагали им оформить инвалидность для получения пенсий. С помощью киевлянина через столичные заведения аферисты оформляли справки о состоянии здоровья и с этими документами проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

На самом деле вовлеченные в эту схему участники АТО не страдали заболеваниями, указанными в медицинской документации и служившими основанием для установления группы инвалидности. При этом единовременные выплаты в сумме более 400 тысяч гривен оседали в карманах мошенников, поскольку при оформлении документов воины АТО передали им реквизиты банковских счетов и доступ к ним.

Правоохранители установили 16 пострадавших, выплаты для которых присвоили мошенники. Сумма убытков от уголовного преступления составляет более 6,8 млн гривен.

"Благодаря своевременным и слаженным действиям правоохранителей удалось предотвратить завладение еще 6 млн гривен государственных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.

На имущество задержанных наложен арест для возмещения ущерба потерпевшим.

Ранее "Страна" писала о том, что мошенники "оценили" должность главного полицейского Киевской области в 220 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в Киеве мошенник обменял сувенирные банкноты на сумму в 3 миллиона гривен.