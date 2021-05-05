В селе Озаричи Сумской области местный житель пришел в дом к пенсионерам, представился врачом и под предлогом вакцинации от коронавируса ввел им снотворное. После злоумышленник украл у пожилых людей мобильный телефон и банковскую карту. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

В полицию обратилась 79-летняя женщина, которая рассказала, что днем в ее дом пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером и предложил ей и ее 85-летнему супругу вакцинироваться от коронавирусной болезни, мотивируя это тем, что пенсионеры находятся в зоне риска.

Хозяева дома согласились на эту "услугу". По итогу "фельдшер" сделал пожилым людям инъекции снотворным для животных, подождал пока они заснут и принялся рыться в их личных вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Вскоре после инъекции в себя пришла женщина. Злоумышленник, увидев это, начал ее избивать и требовать деньги. Не получив их вор украл мобильный телефон и банковскую карту. При побеге преступник поджег веранду, чтобы скрыть свое преступление и избавиться от свидетелей.

"В ходе проведения розыскных мероприятий нашим сотрудникам понадобилось меньше часа, чтобы установить личность и разыскать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины. Как было установлено, мужчина готовился к преступлению заранее. При нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы", - заявили в полиции.

На данный момент злоумышленник задержан. По факту происшествия следователи открыли дело по ч. 3 ст. 187 УК (Разбой). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Польше и в Мексике обнаружили поддельные дозы вакцины от коронавируса производства компании Pfizer - их вкололи 80 людям по цене около $1 тысячи за дозу.

Также мы писали о том, как мошенники пытались продать странам Европейского союза несуществующую вакцину от коронавируса. Общая сумма сделок должна была составить гигантские 16 миллиардов евро.