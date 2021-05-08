Сегодня наступает 27 лунный день, когда убывающая Луна находится в созвездии Овна. Этот период принесет успех практичным представителям Зодиака, которые легко могут сказать, что деньги являются самой важной частью жизни. Впрочем, расчетливость нельзя назвать большим недостатком в современном мире, если только она не сопровождается запредельной жадностью и зацикленностью на купюрах.

При этом одного только стремления к финансовому благополучию сегодня будет явно недостаточно и придется серьезно потрудиться. Среди самых меркантильных знаков Зодиака, которых мотивируют денежные перспективы, называют Тельцов, Козерогов, Весов, Стрельцов и Дев. Они всегда ответят вам "да", а срочность выполнения поставленной задачи будет прямо пропорциональна обещанной сумме вознаграждения.

Телец (21.04 - 21.05)

Этот земной знак не представляет свою жизнь без постоянного пополнения своего капитала и предпочитает, когда деньги тратят на него. При этом трудиться он особо не любит и охотно принимает деньги в подарок. Вместе с этим он расчетлив, достаточно щедр и практичен одновременно. Любит инвестировать деньги в межличностные связи, эмоции и саморазвитие. А если в семье намечаются финансовые трудности, Телец без лишних вопросов готов направить средства личной "подушки безопасности" на помощь утопающим. При этом он не потребует денег обратно, что уравновешивает все проявления его алчной натуры.

Дева (24.08 - 23.09)

Это настоящие скупердяи, которые всегда находятся в ожидании денежных поступлений: выплаты зарплаты или возвращения долга, они рады премии и презентам, не откажутся от взятки и другого вознаграждения за свои труды. Готовы копить средства ради статусной вещи, но не на подарок, а для себя-любимого. При этом друзьям и знакомым Девы всегда преподносят в качестве презента что-то бюджетное и практичное. В редких случаях они проявляют щедрость. Но с ними нужно быть настороже, ведь это может означать только намерение Дев что-то попросить взамен.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы не любят тратить свои деньги от слова совсем и без смущения могут попросить необходимую сумму у своей второй половинки. Долг они возвращают не сразу из-за легкого отношения к деньгам. Женщина-Весы предпочитает, чтобы за продукты, коммуналку, ремонт и быт деньги выделялись из семейного бюджета, который, как правило, в основном состоит из денег супруга. Они любят, когда их балуют и угощают, делают неожиданные подарки, приглашают в совместную оплаченную поездку вне зависимости от календарных праздничных дат. Зато если Весы найдут спонсора для себя, то смогут поделиться своим счастьем с друзьями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы расточительны и меркантильны одновременно. Звезды называют вас одним из везучих, щедрых и денежных знаков, который может легко потратить зарплату за один день, а потом жить на ранее сэкономленные. Откладывать деньги у вас не получается из-за широты души. Как только в финансах нуждается кто-то из близких или друзей, вы моментально спускаете свой месячный бюджет, делая спонтанные покупки, оплачивая аптечные листы и просто покупая безделушки, которые поднимают вам и вашим знакомым настроение. Бороться с этим бесполезно, ведь вы так или иначе найдете страждущего, которому нужно помочь, пригреть, накормить. И делаете вы это за "спасибо" и искреннюю улыбку. Поэтому деньги иногда сами стремятся очутиться в ваших руках.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги всегда ищут возможность сэкономить, даже если это касается небольшой выгоды. Тратятся они только для того, чтобы показать себя с хорошей стороны. Ради похвалы окружающих и демонстрации своего превосходства они готовы вложиться даже в совместный бизнес-проект или оплатить коллективный обед в ресторане. Однако если Козерогов догоняют материальные проблемы, они предпочитают скрыться из виду, чтобы никто их не заподозрил в нехватке средств. Среди этих представителей встречаются те, кто не пожертвует за "так" ничего даже своим близким. Они обменяют вещи по бартеру, запросят что-то взамен старой мебели или переподарят ваш подарок, не обращая внимания на суеверия.