Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания 5 мая.

"ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированным в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК", - сказала член комиссии Виктория Глущенко.

За это решение проголосовали 12 членов ЦИК.

Как объяснила Галущенко, Верховный суд ранее признал недействительным протокол комиссии об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области и запретил Центризбиркому регистрировать Вирастюка народным депутатом.

Напомним, ЦИК сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.

Выборы успели назвать "скандальными" - результаты считали больше недели, а сам подсчет сопровождался нарушениями.

Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.

В середине апреля занявший второе место на довыборах в Верхоную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает.

2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.