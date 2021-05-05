С четверга, 6 мая, "Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов - Черновцы. Теперь поезд будет следовать до Луцка, чтобы разгрузить дороги после обвала аварийного моста в селе Гаек во Львовской области. Об этом сообщается на сайте железной дороги.

"С 6 мая поезд № 701/702 Львов - Черновцы будет курсировать в Луцк. Это поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в селе Гаек на автодороге Львов - Луцк", - говорится в сообщении.

Во Львов поезд будет прибывать по действующему расписанию, после чего в 09:51 он будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию ​​в 14:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.

Напомним, рухнувший 3 мая Мостовой переход через реку Западный Буг находится на автомобильной дороге Н-17 Львов - Радехов - Луцк. Он был построен в 1960 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В результате обрушения моста никто не пострадал.

Также мы сообщали, что мост за неделю до обрушения пошел трещинами и разбирались, почему он "устал".