12 мая - первый лунный день. На небе будет растущая Луна в Тельце. А еще в эту среду начинаются сильные магнитные бури, которые продлятся до 17-го числа включительно.

"Страна" публикует астрологический прогноз о том, какие знаки Зодиака пошатнут геомагнитные колебания.

Наиболее сложный день будет для Дев, Козерогов, Рыб и Скорпионов. Им предстоит испытать на себе усиленное давление окружающих. Например, коллег, соседей, родственников.

В этот день представителям указанных знаков не стоит делиться личными переживаниями и планами. Не исключено, что их захотят обмануть или сделать крайним.

Чтобы не возникло проблем во время работы, учебы, переговоров и других важных дел, лучше быть максимально сконцентрированными. Не отвлекаться, не витать в облаках, мыслить рационально и конструктивно.

Однако даже если негативные события произойдут, пусть это не испортит ваше настроение. Через несколько дней вы посмотрите на них под другим углом и все может заиграть другими красками.

Более удачно 12 мая сложится для Водолеев, Близнецов и Раков. У них не исключены дорога, работа с документами и цифрами, решение организационных и финансовых вопросов.

Трудиться от рассвета и до поздней ночи - не самый хороший план на сегодня. Наоборот, чтобы настроить день в нужное русло, рекомендовано совершить прогулку на свежем воздухе и плотно позавтракать.

На свою интуицию полностью полагаться не стоит. Зато можно посоветоваться с людьми, которые желают вам только самого хорошего. Они могут сподвигнуть вас на шаг, который вы колебались делать.

Отдельно для вас - полное расписание магнитных бурь и советы, как их пережить.

Для огородников, садоводов и цветоводов - лунный посевной календарь на май 2021 в таблице по дням.