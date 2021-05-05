В Черкассах смягчили карантин. Открываются спортзалы и бассейны
Власти города Черкассы, который находится в "оранжевой" зоне карантина, решили ослабить ограничения. С четверга, 6 мая, в городе будут снова разрешены спортивные мероприятия и деятельность учреждений физической культуры и спорта.
Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.
В то же время, школы, учреждения внешкольного, начального художественного образования города останутся пока на дистанционном обучении. Детские сады, специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов, а также лица, принимающие участие в мероприятиях по оцениванию качества образования будут работать в привычном режиме.
Что будет разрешено в Черкассах с 5 мая:
- Деятельность учреждений физической культуры и спорта всех форм собственности, в том числе проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивной направленности, спортивных залов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, при условии нахождения в помещении не более одного посетителя на 20 кв. м. общей площади помещения и неукоснительного соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер, или более 10 человек на открытой территории, при соблюдении противоэпидемических мер).
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, пробегов, турниров и т. п.) с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер. Соревнования можно проводить без зрителей и при условии одновременного пребывания в месте соревнований не более 20 спортсменов.
- Проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.
- Деятельность бассейнов при условии одновременного пребывания не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или не более четырех человек для спортивно-тренировочных групп и посещение бассейнов спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер.
Напомним, 5 мая три области Украины выводят из красной зоны. Таким образом, в ней останется только три региона.
Также мы рассказывали, что в первый день мая Киев вышел из красной зоны карантина. При этом столица будет жить по правилам оранжевой зоны.