В Николаеве обнаружили мертвой 20-летнюю Екатерину Билоненко, которую объявили в розыск как без вести пропавшую в понедельник, 3 мая. А в среду, 5 мая, тело девушки обнаружили в реке в Заводском районе города. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

По предварительным данным, на теле погибшей нет внешних признаков насильственной смерти. По факту гибели девушки правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство". Тело передали судебным медикам для проведения экспертизы. Устанавливаются обстоятельства смерти.

Известно, что 3 мая 20-летняя Екатерина Билоненко ушла из дома приблизительно в 16:00 и больше не выходила на связь.

По информации спасателей, водолазы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС нашли тело пропавшей в акватории реки Южный Буг в микрорайоне Варваровка. Оно находилось на расстоянии около 100 метров от берега.

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