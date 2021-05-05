Минздрав уничтожил персональные данные публичных лиц, которые предоставляли их для вакцинации от коронавируса остаточными дозами.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook в среду, 5 мая.

"В связи с приказом Министерства охраны здоровья Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожной карте по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц.

Поэтому руководствуясь Законом Украины № 2297-VI "О защите персональных данных" от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и г. Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививки против COVID-19 остаточными дозами", - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, 11 марта Минздрав приказом №443 разрешил прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска со следующего этапа вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

Однако, согласно новым изменения в Дородной карте, такой возможности больше нет. Как пояснили в Минздраве, теперь во избежание утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

"Сейчас в Украине вакцинируют приоритетные группы с первого, второго и частично третьего этапов, а именно медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет", - сообщили в ведомстве.

Тем временем, киевлянам, которые записались на вакцинацию как публичные лица, начали приходить СМС от Департамента здравоохранения КГГА о том, что "предоставленные персональные данные при заполнении формы для записи на прививку – уничтожено".

Об этом сообщил продюсер телеканала "Киев" Роман Недзельский на своей странице в Facebook.

"Короткая и печальная история того, как я попробовал прививаться и думал, что я какой-то там лидер мнений и популяризатор вакцинации. Шах и мат", – написал Недзельский.

В комментариях под постом люди отметили, что получили такие же сообщения. Среди получателей были даже те, кто уже прививался первой дозой вакцины против COVID-19.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Минздрав переписал план по вакцинации украинцев.