Независимый надзорный совет американской корпорации Facebook, которая владеет как одноименной соцсетью, так и платформой Instagram, принял решение не снимать ограничения, введенные в отношении аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

Заседание совета, на котором рассматривался этот вопрос, состоялся в среду, 5 мая.

"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - говорится в тексте решения.

Также члены совета согласились с тем, что "главы государств и другие высокопоставленные должностные лица правительства могут иметь больше полномочий для причинения вреда, чем другие люди".

"Если глава государства или высокопоставленный правительственный чиновник неоднократно публиковал сообщения, которые могут причинить вред в соответствии с международными нормами в области прав человека, Facebook следует приостановить действие учетной записи на период, достаточный для защиты от неминуемого вреда. Периоды приостановки должны быть достаточно продолжительными, чтобы предотвратить неправомерные действия, и в соответствующих случаях могут включать удаление учетной записи или страницы", - добавили в пресс-службе совета.

Также там отметили, что блокировка аккаунтов Трампа не может быть бесконечной, хоть она и вводилась с формулировкой "на неопределенный срок".

Напомним, аккаунты Трампа ранее заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называл их патриотами и утверждал, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Несмотря на то, что Трамп уже сложил свои президентские полномочия, администрации социальных сетей не принимали решений относительно разблокировки его аккаунтов.

Во вторник, 4 мая, на официальном вебсайте бывшего президента США появилась платформа под названием "Со стола Дональда Трампа" (From the desk of Donald J. Trump), которая позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, а также посты с фото и видео. Однако там нет функции, позволяющей сторонним пользователям взаимодействовать с публикациями экс-президента.