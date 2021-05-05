В рамках совместного расследования Италии и Германии против крупной итальянской организованной преступной группировки Ндрангета был задержаны 31 человек. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и систематическом уклонении от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов в Германии.

Об этом сообщает агентство Аssociated Press в среду, 5 мая.

Европол и Евроюст, которые координируют деятельность правоохранительных органов в Европе, заявили, что в итальянско-немецкой операции приняли участие более 800 сотрудников полиции и налоговых органов. Они сформировали совместную команду для расследования этого дела, которое осложнялось из-за зашифрованных телефонных систем, используемых подозреваемыми для связи.

В заявлении Европола и Евроюста сказано, что подозреваемые отмывали доходы от продажи кокаина на подставных предприятиях, таких как рестораны, продажа автомобилей и предприятия по импорту и экспорту продуктов питания.

Ведущий прокурор Италии по борьбе с мафией Федерико Кафьеро где Рахоя заявил, что расследование в городе Турине подтвердило, насколько глубоко мафиозная группировка Ндрангета проникла в законную экономику.

"Все это криминальная система, которая проникает в экономику и показывает, насколько велика опасность индрангета именно потому, что она загрязняет экономику различных стран, в которых она может утвердиться", - сказал он.

В то же время главный прокурор в немецкой Констанце Иоганнес Георг Рот сказал, что расследование выявило крупномасштабное "систематическое уклонение от уплаты налогов" итальянскими пиццериями и ресторанами по всей Германии.

Кроме того, в заявлении Европола и Евроюста говорится, что у злоумышленников было изъято сотни тысяч евро, а также оружие, кокаин, два роскошных автомобиля и драгоценности.

Напомним, в конце 2019-го года полиция Италии задержала более 300 человек во время масштабной спецоперации против криминального клана Ндрангета.

Также мы сообщали, что в Италии разоблачили крупный мафиозный картель, в котором состояли госчиновники.