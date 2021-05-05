На территории Мемориала Славы в селе Тывров Винницкой области мужчина вытер грязные руки государственным флагом Украины, за это ему грозит три года тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"По факту размещения в социальной сети информации о том, что на территории Мемориала Славы в с. Тывров неизвестные испачкали Государственный Флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами)", - заявили правоохранители.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника, им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района. На данный момент следствие выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает свидетелей происшествия.

"Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 68 000 грн - Ред.) или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", - добавили в полиции.

Напомним, в прошлом году в Белой Церкви хулиган сорвал флаг Украины с памятника Небесной сотне, за это ему грозило аналогичное наказание.

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