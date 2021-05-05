Печерский суд Киева отправил троих новых фигурантов дела о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевым в Харьковской области под ночной домашний арест. Решение было принято в понедельник, 3 мая.

Об этом сообщили в ГБР, передает "Укринформ".

"Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что подозрение по статьям о нарушении правил подготовки и проведения полетов и небрежное отношение к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) офицерам объявили 30 апреля, всего по делу проходят шесть подозреваемых.

Напомним, 25 сентября прошлого года в Харьковской области упал самолет АН-26. Катастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

В марте суд взял под стражу командира воинской части Чугуева, подозреваемого в причастности к крушению Ан-26.

18 декабря, стало известно, что ГБР вручило подозрение командующему ВС ВСУ Сергею Дроздову в связи с этой катастрофой. Подозрение руководству управления полетами предъявлено по ст. 416 УК (нарушение полетов или подготовки к ним), а командующему Воздушными силами - по ст.425 УК (халатное отношение к военной службе).

Ранее "Страна" подробно писала, почему командующий ВВС Украины может получить 8-летний срок за катастрофу АН-26.

В конце апреля по этому делу обвинения вручили двум военным и депутату.