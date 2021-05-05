C полуночи четверга, 6 апреля, "красную" зону адаптивного карантина покинут Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 5 мая, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей", - написал министр.

С четверга Харьковская и Хмельницкая области окажутся в "желтой", а Черниговская - в "оранжевой" зоне карантинных ограничений.

Напомним, на данный момент шесть украинских областей находятся на наивысшем уровне эпидемической опасности. После выхода из него трех регионов, "красными" останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.

Ранее замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко допустил, что вскоре из "красной" зоны выйдет и Запорожская область.

Полный список ограничений всех зон карантина вы можете увидеть в материале "Страны".