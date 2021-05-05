Россия может справиться с обеспечением водой Крыма без поставок воды из Украины.

Об этом заявил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в аннексированном Крыму с рабочей поездкой, передает "РИА Новости".

Кроме того, он сказал, что Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону необходимо искать новые источники водоснабжения.

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети", - заявил Хуснуллин.

Напомним, до 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Сейчас украинские власти допускают поставку воды в Крым, только если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.

Отметим, что в конце апреля под дном Азовского моря нашли пресную воду, которой могут снабжать Крым.