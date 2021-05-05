Супруга миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда в день развода с мужем получила ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Cascade Investment, холдинговая компания Билла Гейтса, созданная на выручку от продажи акций и дивидендов Microsoft Corp., перевела ценные бумаги на сумму более 1,8 миллиарда долларов Мелинде.

Согласно документу, Мелинда Гейтс теперь является бенефициарным владельцем 14,1 млн акций Canadian National Railway Co. на сумму около 1,5 млрд долларов. Компания также передала 2,94 млн акций AutoNation Inc. на сумму 309 млн долларов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Гейтса составляет 145,4 миллиарда долларов.

Напомним, Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая, после 27 лет совместной жизни, заявив, что "мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара". Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft. У них трое детей.

Как писала "Страна", Билл и Мелинда Гейтс останутся сопредседателями и попечителями благотворительного фонда (общий объем которого составляет около $150 миллиардов).

Между тем, Мелинда Гейтс не будет подавать в суд на взыскание алиментов после расторжения брака. Она заявила, что ей не требуются супружеские алименты после развода и прекращения официальных отношений. Кроме того, в заявлении указано, что Мелинда Гейтс назвала брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд о разводе.