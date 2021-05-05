Близкий соратник Ахметова экс-нардеп Борис Колесников, которые ещё два дня назад заявлял, что не планирует пока заниматься политикой, резко поменял свою точку зрения и заявил, что работает над созданием новой полтической силы.

Об этом Колесников заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина - наш дом", - заявил Колесников.

По его словам, презентация его новой партии состоится в течение ближайшего месяца. В нее войдут представители разных регионов: Львова, Ужгорода, Луцка, Винницы, Одессы, Харькова и Днепра.

"Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" - несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде", - рассказал Борис Колесников.

Напомним, что в комментарии тому же Радио Свобода Колесников буквально два дня назад говорил совсем иное.

"Эта информация (о создании партии - Ред.) не соответствует действительности. Новинского в этом году я вообще не видел. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует", - сказал Колесников.

Но позже, как отмечает Радио Свобода, Колесников заявил, что с его комментарием "вышло недоразумение" и на самом деле он партию создаёт.

Отметим, что слухи о новой партии, созданием которой занимаются Ринат Ахметов и его соратник Борис Колесников, появились ещё пару месяцев назад.

"Страна" уже тогда писала о том, что новый политический проект может называться "Украина - наш дом", поскольку Колесников является сооснователем общественной организации с таким названием.