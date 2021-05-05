В ближайшее время половина из шести регионов Украины, которые на сегодня находятся в "красной" зоне карантина, могут ее покинуть.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 5 мая сообщила пресс-служба Офиса президента.

По состоянию на утро 5 мая к "красной" зоне карантина относились Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Житомирская область, которая еще вчера была в этом списке, с полуночи перешла в "желтую" зону.

По словам премьера Шмыгаля, после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут вывести Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области, так как в них все показатели соответствуют допустимому уровню.

В случае, если это произойдет, "красный" уровень эпидемической опасности будет действовать в трех регионах: Сумской, Полтавской и Запорожской областях.

Напомним, что еще вчера, 4 мая, главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал скорый выход из "красной" зоны других регионов. По его словам, покинуть ее могут Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

"Страна" писала о том, что с 5 мая в Украине не осталось регионов, куда бы не ходили поезда из-за коронавируса.