Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сменит старшего группы прокуроров в уголовном деле "Роттердам+", которое к этому моменту было закрыто уже трижды.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил (и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Максим Грищук (...) Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много (...) Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р +", - заявила Венедиктова.

По ее словам, многократное закрытие этого дела свидетельствует о "полном отсутствии эффективной рабочей коммуникации" между детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокурорами САП, хотя обычно "сотрудники этих двух органов работают слаженно и продуктивно".

Также Венедиктова заявила, что три раза детективы НАБУ и потерпевшая сторона в этом деле обращались в Высший антикоррупционный суд с требованием, чтобы суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие "основания найдены не были".

"Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения - ситуация сложная. Я не должна и не стану игнорировать статус этого дела и степень ее чувствительности для гражданского общества. Я не делала этого и раньше: каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в ФБ или в разговорах с журналистами", - добавила генпрокурор.

Ранее мы подробно описывали схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнесмен Ринат Ахметов (в его компанию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как в НАБУ и САП разваливали уголовное дело против "Роттердам+".