На сайте Рады появился текст законопроекта о НАБУ, поданный перед выходными "слугами народа" Арахамией, Корниенко, Радиной и Ионушасом.

Согласно проекту, предлагается дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ.

В конкурсную комиссию, согласно тексту проекта, предлагается включить 6 человек - по трое от СНБО и от Кабмина (на основании предложений "партнеров по развитию", которые спонсировали борьбу с коррупцией).

Аудит НАБУ будет проводить ежегодно комиссия в составе 3 человек, которые будут назначены Кабмином также из числа представителей организаций, которые в течение 2 лет финансировали в Украине борьбу с коррупцией (то есть, западных структур).

Принятие этих изменений, согласно тексту проекта не повлечёт за собой никаких последствий для нынешнего состава Бюро, а директор НАБУ продолжит исполнять свои обязанности до момента назначения нового директора после проведения конкурса на эту должность.

Напомним, что предыдущий законопроект по НАБУ, внесённый Кабмином, предполагал увольнение действующего главы НАБУ после вступления в силу закона.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал этот законопроект:

"То, что главу НАБУ Сытника у Зеленского решили не увольнять при помощи закона объясняется тремя моментами.

1. На Банковой не хотят накалять и без того не простые отношения с новой администрацией США.

2. Сытнику осталось досидеть в своём кресле меньше года. И как раз к тому времени и будет проведён новый конкурс.

3. Основную ставку Офис президента сейчас делает на отбор главы САП, при помощи которого и предполагают блокировать активность и Сытника, и его сменщика, которого отберёт комиссия в составе людей, рекомендованных "партнерами".

Кстати, в самом тексте законопроекта, поданного "слугами народа", есть пункт о том, что в течение 8 лет Кабмин должен подать в Раду законопроект о прекращении участия международных партнеров в отборе главы НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Конституционный суд признал неконституционным процедуру назначения главы НАБУ указом президента.

После чего Кабинетом министров был подготовлен законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.