В Украине хотят установить уголовную ответственность за антисемитизм. Такую инициативу (законопроекты №№5109-5110) поддержал комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект закона №5109 дает определение антисемитизма, указывает его основные проявления, а также устанавливает запрет антисемитизма и его проявлений. Определяются и виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

Один из многих авторов законопроекта, "слуга народа" Максим Бужанский, объяснил, что предлагаемое в проекте определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста (IHRA) и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах Европейского союза.

Законопроект №5110 предполагает внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Речь идет об уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Комитет принял решение предложить комитету по правам человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по разработке проектов, рекомендовать ВР принять оба законопроекта в первом чтении.

Напомним, в апреле посол Израиля в Украине Джоэл Лион призвал украинское правительство законодательно закрепить юридическое определение понятия "антисемитизм", разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).

Также мы сообщали, что в ноябре 2020-го еврейская община написала заявление в полицию за антисемитский плакат националистов под Офисом президента.