Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу вакцинировать от коронавируса большинство украинцев, "которые нуждаются в прививке от Covid-19", до Дня независимости, 24 августа.

Об этом глава государства заявил в ходе традиционного селекторного совещания в среду, 5 мая.

"Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от Covid-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - цитирует Зеленского Офис президента.

Также глава государства призвал правительство усилить коммуникацию с регионами касательно ситуации с заболеваемостью Covid-19.

В свою очередь премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день в Украине вакцинированы более 759 тысяч человек. В настоящий момент, по его словам, есть возможность за сутки вакцинировать 80-100 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил об ожидаемых сроках поставок вакцин в мае. Он заявил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины, а темпы вакцинации планируют наращивать. По словам Максима Степанова, в стране работает 11 тысяч прививочных кабинетов.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется шестую неделю подряд. По словам главы правительства, всего для больных Covid-19 выделено 77 тысяч коек. Обеспечены подачей кислорода 68 264 места. На сегодняшний день заняты 33 292 койки.

Премьер напомнил, что на данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина находятся шесть областей. При этом он допустил, что после заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из наивысшего уровня карантинных ограничений выйдут:

Харьковская область;





Хмельницкая область;





Черновицкая область.

По словам Шмыгаля, в этих регионах все показатели соответствуют установленным критериям.

Также он сообщил, что "красный" уровень эпидемической опасности останется в трех регионах:

Сумской области;





Полтавской области;





Запорожской области.

Отметим, что заявление Зеленского касательно необходимости привить большинство украинцев до Дня Независимости похоже на слова, которые вчера сказал президент США Джо Байден касательно ситуации с иммунизацией от коронавируса в его стране. В ходе брифинга американский лидер заявил о новой задаче американских властей - привить хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости США, 4 июля.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отчитался о заключении контракта с Pfizer о поставках еще 10 миллионов доз вакцины до конца года. Таким образом, по расчетам правительства, Украина получит всего 20 миллионов препарата за этот период.

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали всего 3 425 человек. При этом в двух областях прививки не делали вовсе. Всего хотя бы одну дозу препарата получили 759 434 человека. Две дозы получили 303 человека.