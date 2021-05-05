Украина из-за низкого темпа вакцинации от коронавируса и дефицита вакцин рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и получить коллективный иммунитет к Covid-19 только в 2023 году.

Об этом со ссылкой на исследование ученых КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней сообщает пресс-служба НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Ученые, которые проводили исследование, ссылаются на главных вывод недавнего доклада McKinsey&Company, в соответствии с которым определяющим средством преодоления пандемии Covid-19 является массовая вакцинация населения.

"При сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году", - сообщают исследователи.

По состоянию на 1 мая 2021 года лишь 1,8% населения Украины было привито одной дозой вакцины от коронавируса. Это считается крайне резким темпом вакцинации, поэтому Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета.

Ученые делят страны мира на пять кластеров в зависимости от темпов вакцинации в них.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты (средний уровень вакцинации превышает 60%). Они приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го - начале 3-го квартала 2021 года.

Ко второму кластеру относятся большинство стран Западной Европы и Канада. По прогнозам они достигнут формирования массового иммунитета ближе к концу 2021 года с затуханием процесса в начале 2022 года.

В третий кластер входят Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. Там вакцинировано около 20% населения. Кроме того, карантинные меры в этих странах соблюдаются не строго, ежедневная заболеваемость продолжает расти. Поэтому этот кластер может дойти до модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу вошла Украина. А также к ней отнесли Россию, Молдову, Грузию, Бразилию, Мексику, Индию. Средний уровень прививки для стран кластера составляет 4,5%, для Украины - 1,8%. При сохранении текущих темпов вакцинации эти страны рискуют не преодолеть пандемию в 2022 и приобрести коллективный иммунитет только в 2023-м.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022-го - начало 2023 года.

Для ускорения формирования коллективного иммунитета исследователи рекомендуют придерживаться всех противоэпидемических мероприятий с усиленным эпидемическим надзором за Covid-19.

Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине было сделано уже 759 434 прививки от коронавируса.

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