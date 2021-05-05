Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе своим указом распустит парламент. По его словам, досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.

Об этом сообщает болгарский канал NOVA.

"Мы движемся к роспуску парламента и назначения досрочных выборов. Но если после этого голосования мы достигнем той же патовой ситуации, и правительство не может быть сформировано, Болгария может упасть не только в политической, но и в институциональный кризис", - сказал Радев.

При этом президент призвал все партии и коалиции уточнить свои приоритеты, свое поведение, а также добиваться единства во имя повестки дня страны.

"У нас впереди много напряженных месяцев, когда институт президента будет ответственно выполнять свою конституционную роль. Мы должны действовать ответственно и оперативно, чтобы избежать хаоса", - сказал он.

По решению президента новая Центральная избирательная комиссия приступит к работе по роспуску Национального собрания.

В среду, 5 мая, Радев проведет консультации с партиями, чтобы определить их кандидатов в члены комиссии. Они будут заслушаны 7 мая. При этом, ожидается, что указ о назначении новой ЦИК будет издан 11 мая.

Напомним, в прошлом году в Болгарии прошли протесты. Они начались после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Протестующие требовали отставки правительства и главного прокурора.

Также мы рассказывали, что президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы, как и в Болгарии, пройдут 11 июля.