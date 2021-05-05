Президент Болгарии решил распустить парламент страны
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе своим указом распустит парламент. По его словам, досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.
Об этом сообщает болгарский канал NOVA.
"Мы движемся к роспуску парламента и назначения досрочных выборов. Но если после этого голосования мы достигнем той же патовой ситуации, и правительство не может быть сформировано, Болгария может упасть не только в политической, но и в институциональный кризис", - сказал Радев.
При этом президент призвал все партии и коалиции уточнить свои приоритеты, свое поведение, а также добиваться единства во имя повестки дня страны.
"У нас впереди много напряженных месяцев, когда институт президента будет ответственно выполнять свою конституционную роль. Мы должны действовать ответственно и оперативно, чтобы избежать хаоса", - сказал он.
По решению президента новая Центральная избирательная комиссия приступит к работе по роспуску Национального собрания.
В среду, 5 мая, Радев проведет консультации с партиями, чтобы определить их кандидатов в члены комиссии. Они будут заслушаны 7 мая. При этом, ожидается, что указ о назначении новой ЦИК будет издан 11 мая.
Напомним, в прошлом году в Болгарии прошли протесты. Они начались после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Протестующие требовали отставки правительства и главного прокурора.
Также мы рассказывали, что президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы, как и в Болгарии, пройдут 11 июля.