Погромщик Офиса президента Влад Сорд (Владислав Стафийчук) заплатит 1275 гривен штрафа за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого, которым его официально не награждали. Также государтсвенная награда будет конфискована.

Такое решение Винницкий городской суд принял еще 13 апреля, говорится в Едином реестре судебных решений.

Активиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1ст.186-1КУпАП (незаконные действия в отношении государственных наград).

Сам Влад Сорд свою вину не признал. В суде он пояснил, что он получил орден во время лечения в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, куда он попал с ранениями после боя на околице Иловайска. Орден ему вручил неизвестный мужчина в военной форме без шевронов и погонов. Сорд уверял, что незнакомец собрал данные о 5-7 бойцах АТО, которые лежали вместе в палате, через полчаса он вернулся с орденами и вручил их под запись телекамер.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение радикала Сергея Стерненко устроили погром на Банковой. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них, Влад Сорд, разбил стекла в дверях офиса Зеленского.

Сорда задержали в тот же день, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Также мы сообщали о том, что куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник заявил, что Влад Сорд не участвовал в боях под Иловайском, а также не получал орден Богдана Хмельницкого от тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея.