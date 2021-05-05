В среду, 5 мая, в Окружном административном суде Киева прошло очередное заседание по делу о запрете "Партии Шария". Окончательного решения принято не было. Следующее заседание будет 28 мая.

Об этом сообщили представители партии в своем телеграм-канале.

Сегодня сторона защиты подала ходатайство о рассмотрении заявления всех сторонников партии, которые желают принять участие в судебном процессе в качестве третьей стороны, однако судья этот запрос отклонила.

Также адвокаты настаивали на отводе судьи, однако это ходатайство также не было удовлетворено.

Тем не менее, суд удовлетворил запрос адвокатов о привлечении представителя Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве в качестве третьей стороны.

Во время суда под зданием проходила акция в поддержку "Партии Шария".

Напомним, 11 марта Минюст подал в ОАСК иск о запрете деятельности "Партии Шария" в Украине. Перед этим Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). После чего СБУ заявила о нарушениях при перерегистрации "Партии Шария" и попросила международной помощи в деле.

На прошлом заседании по этому делу суд также отказался удовлетворить ходатайство об отводе судьи.

Согласно недавнему исследованию "Украинской социологической группы", "Партия Шария" на парламентских выборах набрала бы 3,1% и не смогла бы пройти в Верховную Раду.