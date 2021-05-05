В Ирландии во время выступления лидера страны Майкла Хиггинса произошел курьезный случай. Его собака, сидевшая рядом, требовала внимания и хотела играть. Она кусала президента за руки и совала нос в пиджак.

Видео выступления президента появилось на его странице в Facebook.

Майкл Хиггинс произносил речь в память о погибшем ирландском актере Томе Хики. В это время его собака по кличке Брод, породы бернский зеннехунд, стала всячески привлекать внимание своего хозяина. Она игриво кусала президента за руки, затем напрыгнула на него, совала нос в пиджак. При этом лидер Ирландии погладил пса, но выступление не прервал.

Ранее мы рассказывали, как бездомная собака из Запорожской области, которую в 2018 году отравили догхантеры, переехала в США и стала моделью для Vogue. Девочке дали имя Джия. Она приняла участие в фотосессии моделей с бродячими собаками, взятыми из приюта.

Также мы писали о том, как собака американского президента Джо Байдена два раза за месяц искусала человека. Сначала она покусала охранника, а затем сотрудника службы национальных парков США. Последнему даже потребовалась медицинская помощь.