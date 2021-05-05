Вознаграждение в сумме около 30 долларов (830 гривен - Ред.) ожидает граждан Сербии, которые привьются от коронавируса. Власти страны решили ввести поощрительные меры для сделавших прививку граждан вместо того, чтобы накладывать санкции на нежелающих вакцинироваться.

Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире канала Pink.

По его словам, все граждане страны старше 16 лет, которые сделают прививку от Covid-19 до 31 мая, получат дополнительную финансовую помощь. А если человек отказался от вакцинации, а после этого подхватил коронавирусную инфекцию, ему планируют отказывать в оплате больничного.

"Мы не можем ввести негативные и дискриминационные меры в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться, что я считаю очень эгоистичным и безответственным. Поэтому мы приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь всем привитым гражданам. Все граждане старше 16 лет, которые привиты одной или двумя дозами вакцины, получат дополнительные 3000 динар (около 30 долларов) от государства", - заявил Вучич.

Известно, что в Сербии первую дозу вакцины получили уже около двух миллионов людей. Население страны составляет около семи миллионов человек.

Ранее "Страна" писала о том, что вчера в Украине сделали 3 425 прививок от Covid-19, в Хмельницкой и Львовской областях вакцинацию не проводили.

Также мы сообщали, что В Нью-Джерси за прививку от коронавируса обещают бесплатное пиво.