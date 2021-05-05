Испанская полиция задержала в муниципалитете Пусоль мужчину, которого в Украине обвиняют в убийстве двух милиционеров во время событий Майдана в 2013 году.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Испании.

"Нацполиция задержала в Валенсии беглеца, разыскиваемого в Украине за убийство двух полицейских во время демонстрации. События произошли во время беспорядков в Киеве в 2013 году, когда задержанный, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по офицерам", - говорится в сообщении.

Также правоохранители заявляют, что мужчина убил как минимум двух полицейских, однако "украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате его действий".

По информации испанской полиции, расследование в отношении задержанного началось в апреле 2020 года, когда от испанского атташе в Украине стало известно, что мужчина может находиться в провинции Валенсия, возможно, в городе Пузоль.

Полиция выяснила, что задержанный регулярно ездил на общественном транспорте, чтобы не быть обнаруженным, также он часто менял свое место проживания.

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