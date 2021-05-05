В Пентагоне заявляют, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая была запущена на орбиту 29 апреля, выла из-под контроля и может на выходных упасть на Землю.

Об этом со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда сообщает CNN.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли не может быть определено ранее, чем за несколько часов до этого события, но 18-я эскадрилья космического контроля будет предоставлять ежедневные обновления о местонахождении ракеты через веб-сайт Space Track", - заявил Майк Ховард.

Китай использовал 22-тонную ракету для запуска на орбиту части своей будущей космической станции. Обычно большинство объектов сгорают в атмосфере, однако крупный размер китайской ракеты вызывает опасения, что некоторые ее детали могут упасть на Землю и нанести вред, если они попадут в населенные районы.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из астрофизического центра Гарвардского университета прогнозирует, что ракета "вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая".

"Эта штука движется со скоростью примерно 18 000 миль в час (около 29 000 км в час - Ред.). И если вы на час ошибетесь в прогнозах, вы не будете знать, где именно она упадет", - сказал астрофизик.

Впрочем, по мнению Макдауэлла, эта ситуация не представляет угрозы для человека.

"Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности. Риск того, что будет какой-то вред, достаточно мал - не столь мал, чтобы этим пренебречь, это может произойти, - но риск того, что он коснется вас, невероятно мал. И поэтому я бы не терял ни секунды сна из-за личной угрозы", - сказал он.

Напомним, 4 мая с космодрома во Флориде стартовала ракета SpaceX, несущая на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

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