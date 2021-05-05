Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил "Стране", что у российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) на данный момент нет запрета на въезд в Украину.

"Запрет на въезд, который действовал относительно данной личности, закончился осенью прошлого года, если я не обшибаюсь. На данный момент запрета насчет въезда ему в Украину правоохранительными органами не определено", - сообщил Демченко.

На уточняющий вопрос "Страны", как будет дальше развиваться ситуация со въездом Басты, представитель ведомства ответил: "Это все, что я могу сообщить по данному вопросу".

Напомним, в 2017 году, после посещения аннексированного Крыма, данные Василия Вакуленко попали на сайт "Миротворец". Исполнитель гастролировал в Крыму в 2014 и 2015 годах. В сентябре того же года СБУ объявила рэпера персоной нон-грата, ему на три года запретили въезд в Украину. 16 сентября 2020 года Вакуленко был исключен из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Запрет на въезд сняли из-за окончания срока ограничительных мер.

В конце июня этого года у артиста запланированы концерты в Киеве, однако он уже приехал в украинскую столицу. В частности, местные жители заметили Басту в одном из столичных кафе. В свою очередь радикал Сергей Стерненко в своих соцсетях написал, что Баста якобы "поддерживает оккупацию Крыма", а "неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении" артиста.

Также мы писали о том, как киевлянин донимал Басту вопросами о том, "чей Крым", после чего у мужчины возник конфликт с охранниками артиста.