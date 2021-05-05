Украинки вновь попали в скандал с обнаженной фотосессией в мусульманской стране. На этот раз - в Турции.
Они позировали на борту частной яхты в заливе Фетхие. Появление такого виде во время священного месяца Рамадана вызвало большое негодование в Турции.
Ранее украинки попали в похожий скандал в Объединенных арабских эмиратах.
Рассказываем подробности нового ню-инцидента с украинскими девушками.
Фотосессия на яхте в Турции
На днях турецкие СМИ написали о задержании участниц обнаженной фотосессии. Речь идет об украинках, которые устроили эротическую фотосессию на яхте в заливе Фетхие.
Компанию на частной яхте засняли местные жители. Судя по кадрам, там было двое мужчин и шесть женщин. Некоторые из них были полностью обнаженными. Они позировали на фоне моря и фотографировали друг друга. В это время яхта находилась недалеко от берега.
"Появление такого видео в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование", - прокомментировала случившееся турецкая Lider Gazete.
При этом турецкие СМИ не называли гражданство участвовавших в фотосессии. Украинскую принадлежность установил telegram-канал "PavlovskyNEWS", который приводит пояснения одной из участниц съемки в Фетхие.
Одна из украинок, которая была на яхте, после публикаций в СМИ, рассказала, что видео, которое сняли, сделано с другой яхты. После того, как информация попала в медиа, компанию отдыхавших задержала полиция.
"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ, и нас задержала полиция", - объяснила девушка в своих соцсетях.
Также она рассказала, что после дачи объяснений правоохранители их отпустили.
При этом она упомянула случай со скандальной фотосессией на балконе. То есть девушка знала, чем похожий случай закончился в ОАЭ.
Участница фотосессии в Турции. Скриншот из видео<
Одна из участниц фотосессии, Юлия, которая была на яхте в компании обнаженных подруг, прокомментировала PavlovskyNEWS, что она в шоке от происходящего, поскольку не ожидала, что их кто-то будет снимать и фотосессия разлетится по сети. Также она сказала, что все еще отдыхает в Турции.
Кстати, недавно украинцы в разгар строгого локдауна в Турции стали участниками еще одного скандала. После вечеринки на Пасху, на которой веселились украинцы без масок, закрыли отель в Анталии. Видео с вечеринки попало в сеть.
После этого на проверку в отель сразу же приехали представители министерств и начали расследование. Отель закрыли, около 500 постояльцев расселили по другим отелям.
Скандал в Дубае
Месяц назад скандал с украинками, которые участвовали в обнаженной фотосессии, разгорелся еще в одной мусульманской стране. В столице ОАЭ Дубае арестовали 11 украинок, после того как в сеть попали видео с их эротической фотосессии на балконе. Видео сняли из соседнего здания.
Девушкам грозил штраф 1,5 тысячи долларов и тюрьма на полгода, однако их просто депортировали и закрыли въезд в страну. Перед этим им пришлось провести несколько дней под арестом в дубайской тюрьме.
Нашумевшее фото обнародовали британские СМИ
Выяснилось, что участницы фотосессии в основном модели и участницы "свиты" организатора съемки - Виталия Гречина. О его "личном гареме" "Страна" уже подробно писала.
Девушки рассказали, что ездят на добровольной основе. Они отрицают, что работали эскортницами, и говорят, что не получали денег за съемку.
"Девочкам же по приколу ездить бесплатно, собирать себе портфолио, тем более в хорошей и дружной компании", - пояснила одна из девушек журналистам.