Украинки вновь попали в скандал с обнаженной фотосессией в мусульманской стране. На этот раз - в Турции.

Они позировали на борту частной яхты в заливе Фетхие. Появление такого виде во время священного месяца Рамадана вызвало большое негодование в Турции.

Ранее украинки попали в похожий скандал в Объединенных арабских эмиратах.

Рассказываем подробности нового ню-инцидента с украинскими девушками.

Фотосессия на яхте в Турции

На днях турецкие СМИ написали о задержании участниц обнаженной фотосессии. Речь идет об украинках, которые устроили эротическую фотосессию на яхте в заливе Фетхие.

Компанию на частной яхте засняли местные жители. Судя по кадрам, там было двое мужчин и шесть женщин. Некоторые из них были полностью обнаженными. Они позировали на фоне моря и фотографировали друг друга. В это время яхта находилась недалеко от берега.

"Появление такого видео в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование", - прокомментировала случившееся турецкая Lider Gazete.

При этом турецкие СМИ не называли гражданство участвовавших в фотосессии. Украинскую принадлежность установил telegram-канал "PavlovskyNEWS", который приводит пояснения одной из участниц съемки в Фетхие.

Одна из украинок, которая была на яхте, после публикаций в СМИ, рассказала, что видео, которое сняли, сделано с другой яхты. После того, как информация попала в медиа, компанию отдыхавших задержала полиция.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ, и нас задержала полиция", - объяснила девушка в своих соцсетях.

Также она рассказала, что после дачи объяснений правоохранители их отпустили.

При этом она упомянула случай со скандальной фотосессией на балконе. То есть девушка знала, чем похожий случай закончился в ОАЭ.

Участница фотосессии в Турции. Скриншот из видео<

Одна из участниц фотосессии, Юлия, которая была на яхте в компании обнаженных подруг, прокомментировала PavlovskyNEWS, что она в шоке от происходящего, поскольку не ожидала, что их кто-то будет снимать и фотосессия разлетится по сети. Также она сказала, что все еще отдыхает в Турции.

Кстати, недавно украинцы в разгар строгого локдауна в Турции стали участниками еще одного скандала. После вечеринки на Пасху, на которой веселились украинцы без масок, закрыли отель в Анталии. Видео с вечеринки попало в сеть.

После этого на проверку в отель сразу же приехали представители министерств и начали расследование. Отель закрыли, около 500 постояльцев расселили по другим отелям.

Скандал в Дубае

Месяц назад скандал с украинками, которые участвовали в обнаженной фотосессии, разгорелся еще в одной мусульманской стране. В столице ОАЭ Дубае арестовали 11 украинок, после того как в сеть попали видео с их эротической фотосессии на балконе. Видео сняли из соседнего здания.

Девушкам грозил штраф 1,5 тысячи долларов и тюрьма на полгода, однако их просто депортировали и закрыли въезд в страну. Перед этим им пришлось провести несколько дней под арестом в дубайской тюрьме.

Нашумевшее фото обнародовали британские СМИ

Выяснилось, что участницы фотосессии в основном модели и участницы "свиты" организатора съемки - Виталия Гречина. О его "личном гареме" "Страна" уже подробно писала.

Девушки рассказали, что ездят на добровольной основе. Они отрицают, что работали эскортницами, и говорят, что не получали денег за съемку.

"Девочкам же по приколу ездить бесплатно, собирать себе портфолио, тем более в хорошей и дружной компании", - пояснила одна из девушек журналистам.