Около полуночи в воскресенье, 2 мая, в Тернопольской области экс-атошник смертельно ранил ножом мужчину, который со своими знакомыми пытался ворваться к нему в дом.

Об этом сообщает отдел коммуниации ГУ Нацполиции Тернопольской области.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в селе Глещава. Там проходила дискотека, на которую приехала компания из 6 молодых людей, проживающих в соседнем населенном пункте - Ивановке. 24-летний экс-атошник сделал парням замечание, после чего, по данным правоохранителей, они решили с ним разобраться. Чтобы избежать драки, бывший военнослужащий бежал домой и закрылся.

"Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее. О непрошеных гостях он сообщил на линию "102" и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным", - сообщили в полиции.

Правоохранители заявили, что подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. 24-летнему мужчине объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.

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