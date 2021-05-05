Российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) на днях заметили в киевском ресторане "Мокко" на Крещатике. И, хотя раньше въезд в Украину был для него закрыт, теперь у 41-летнего артиста на конец июня запланированы концерты в "Стереоплазе".

По поводу явления Басты в Киеве возбудились националисты - судимый за похищение и пытки Сергей Стерненко и компания. Они устроили "охоту" на исполнителя, пообещав деньги за информацию о том, где он остановился и основных локациях его передвижения по столице.

Все дело в том, что Басте в 2017 году уже запрещали приезжать в Киев с концертами из-за его гастролей в Крыму в 2014-2015 году. Но с тех пор запрет сняли. И теперь праворадикалы добиваются его возобновления.

Судя по тому, что они уже сумели сорвать концерты не бывавшего в Крыму Моргенштерна - шансы на то, что власти Украины опять прогнутся под требования националистов, довольно велики.

Разбирались в подробностях скандала.

За что Басте запрещали въезд в Украину и почему разрешили

В апреле 2017 года данные Вакуленко попали на сайт "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии".

В своих интервью Вакуленко называл войну на Донбассе "гражданской". Говорил о том, что в Украине после Майдана нет единения нации и что по факту она разделена на запад и восток.

"Восток кормит всю Украину, в то время как Западной Украине нужна Европа, потому что у них немного вариантов коммерчески реализовываться. Люди не уступят, пока не получат гарантий. Они показали, что им всё равно, что лучше так, чем никак. Жалко погибших со всех сторон. Любая смерть – это трагедия", - эти слова Вакуленко, у которого бабушка – киевлянка, а дедушка – с Кривого Рога, сказал в феврале 2014-го.

Ситуацию в Украине он всегда называл "манипуляциями с обеих сторон":

"Всегда война страшна. Любая кровь это страшно тяжело. Неприятно смотреть, во что это превращается. В какие-то политические игры, в манипуляции человеческими жизнями с обеих сторон", - говорил он.

Уже в сентябре 2017-го Басте запретили въезжать в Украину из-за гастролей в Крыму 2014 и 2015 года.

Вот, что говорилось в документе: "Согласно ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года".

В Крыму Баста дважды выступал в Ялте, в концертном зале "Юбилейный".

Учитывая, что ограничения вводились сроком на три года, 16 сентября 2020 года Вакуленко исключили из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Запрет на въезд сняли из-за окончания срока ограничительных мер.

То есть просто не стали продлевать. Но непонятно, почему: намеренно решили пустить певца в страну или же просто забыли обновить запрет.

Впрочем, еще в декабре 2020 года звучали определенные заявления о том, что запрет Басте могут применить на месте, как только он попытается пересечь границу.

"Ему (Басте - Ред.) будет запрет физически, когда он попытается пересечь границу, потому что он был в Крыму. Это будет запрет по закону на три года. Госпогранслужба технически не может сделать такой запрет дистанционно - только при проверке документов. Он не сможет въехать в любом случае", - сообщали пограничники.

Но на деле продлевать запрет не стали, потому как Баста смог беспрепятственно попасть в Киев и некоторое время находится здесь. В Госпогранслужбе "Стране" подтвердили, что на данный момент у Василия Вакуленко нет запрета на въезд в Украину. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, запрет на въезд закончился осенью 2020 года.

"На данный момент запрета насчет въезда ему в Украину правоохранительными органами не определено", - сообщил Демченко. На уточняющий вопрос "Страны", как будет дальше развиваться ситуация со въездом Басты, представитель ведомства ответил: "Это все, что я могу сообщить по данному вопросу".

Как рэпера заметили в Киеве и что после этого произошло

Местные жители заметили Басту 3 мая в Киеве. Он приехал в украинскую столицу, где анонсированы его июньские концерты. В частности, рэпера видели в ресторане "Мокко", что на Крещатике.

Об этом у себя в Facebook сообщил радикал Сергей Стерненко, который находится под домашним арестом после приговора суда первой инстанции - семь лет за разбой, похищение и пытки человека.

"Прямо сейчас в Киеве на Крещатике в ресторане Мокко сидит гражданин РФ Василий Вакуленко, он же Баста.

Басту пустили в страну несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию", - написал блогер.

По словам Стерненко, о местонахождении рэпера ему сообщили несколько источников, включая работников заведения и сотрудников пограничной службы.

Позже националист рассказал, что в "Мокко" подъехали его сторонники, которые начали с улицы кричать рэперу, что Крым украинский.

"Хотим напомнить вам, что Крым украинский! Крым украинский, я сказал, понял?! Посмотри, какие они тут жлобы - Что случилось? - Баста! - И что? - Выступал в оккупированном Крыму! Тихо!"...

Охрана посчитала такое поведение недопустимым и оттеснила мужчину подальше от заведения.

Что было дальше поведал один из братьев Кошовенко, на которого был составлен протокол за зигование на марше в честь дивизии СС "Галичина".

Он сказал, что блогера, который начал снимать Басту и задавать вопрос о том "Чей Крым?", зовут Юрий. Мол, после этого охранники Басты начали бить парня, а после подошли к Кошовенко и принялись его обзывать, крыть матами и "московицким языком". Требовали удалить видео и угрожали разбить телефон.

"Это были реально мощные парни. Когда увидели мой шеврон и как я одет, спросили "Где ты воевал", на что сказал "Я не воевал". [Они ответили] "Это мы воевали, а ты иди отсюда"...", - описывает ситуацию Кошовенко.

Стерненко же пообещал денежное вознаграждение (около тысячи долларов) тому, кто сообщит реальную информацию о местонахождении исполнителя и маршрутах его передвижения. По сути объявив охоту на исполнителя.

"Досыпать" еще 200 долларов за информацию о Басте пообещал еще один сторонник Стерненко Роман Синицын.

"Баста, он же Вакуленко. Следовательно этот черт в Киеве. Он же давал концерты в оккупированном Крыму. Сегодня его чуть не поймали на Крещатике, но убежал.

Там Сергей Стерненко предлагает делиться с ним локациями этого крымнашиста за вознаграждение. Добрые люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, раз те не справляются со своими обязанностями вместе с пограничниками. Я досыплю скромных $200 за информацию, например", - пообещал на своей странице в Facebook Синицын.

Рэп-исполнитель никак не прокомментировал инцидент в Киеве. Он опубликовал попурри под популярные хиты из своего авто. Похоже, у него отличное настроение.

"Календарь вашего состояния на эти майские праздники", - подписал он обнародованное видео день назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Сорвут ли концерт музыканта

У Басты запланированы концерты на конец июня этого года. Они должны пройти в Киеве 25 и 28 июня в Stereo Plazа. Стоимость билетов от 900 до 1200 грн.

Скорее всего, выступления Басты могут отменить по тому же принципу, что и тур российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), который должен был выступить 3 июня в столичном Дворце спорта, 4 июня в Харькове и 6 июня в Запорожье.

Стоимость билетов на концерты доходила до 4,5 тысяч гривен, они активно продавались. Но после угроз от Стерненко и националистов Украина запретила Моргенштерну въезд. Формальный повод запрета - внесение в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Правда, не совсем понятно, за что. Моргенштерна нет на Миротворце, он не выступал в Крыму, а единственным его "факапом" стал концерт 8 декабря в одесском клубе "Паладиуме", где он нецензурно выразился о трауре по жертвам пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

То есть, раз так легко разделались с Моргенштерном, то не исключено, что и Басту попытаются запретить. Правда, сделать это будет уже сложнее: Вакуленко уже в Украине. И формально задерживать его не за что - как и депортировать.

Поэтому не исключено, что этот концерт может состояться.