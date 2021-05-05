В Украине с приходом теплой погоды продолжается сезон клещей. Особенно много их в лесах, лесополосах, необработанных от клещей парках, а также в густой траве, на лугу - не только за городом, но и в его черте. Медики уже констатируют, что число обращений после укусов клещей резко увеличилось.

Не все клещи заразны, но часть из них являются переносчиками опасных болезней. Напоминаем правила профилактики, что делать, если уже укусил клещ, а также симптомы инфекционных заболеваний, которыми можно заразиться после укуса.

На майские праздники это особенно актуально, ведь многие украинцы проводят больше времени на природе.

Профилактика

Укус клеща безболезненный и его практически невозможно почувствовать, поэтому стоит позаботиться о мерах профилактики.

- Чтобы клещу было труднее добраться до кожи - надевайте на прогулки одежду, закрывающую тело, и высокую обувь.

- Предварительно обрабатывайте одежду и кожу специальным репеллентом от клещей.

- Время от времени на прогулке осматривайте одежду, чтобы вовремя обнаружить клеща. Также осмотрите одежду дома, если в складках останется клещ, он может укусить, когда появится возможность. Убедитесь, что клеща нет в складках кожи, на волосистой части головы, в подмышечной и паховой области.

- Регулярно обрабатывайте от клещей домашних питомцев, которые гуляют на улице. Для этого можно использовать средства, которые наносят на кожу, специальные ошейники.

Как достать клеща

Важно удалить клеща по возможности быстро, ведь чем дольше он прикреплен к коже, тем выше риск заражения, если он окажется переносчиком инфекционной болезни.

Вытащить клеща самостоятельно можно с помощью пинцета или специального устройства, которое можно купить в аптеке. Так выглядит устройство для извлечения клеща.

Одно из устройств для извлечения клеща

Также можно аккуратно выкрутить клеща с помощью нитки.

Как достать клеща с помощью нитки

Можно обратиться за помощью в больницу, если это займет немного времени.

А вот использовать вазелин или растительное масло не нужно, поскольку в этом случае клещ рефлекторно выпускает слюну, а значит и возбудителей в кровь, повышая риск заражения.

По этой же причине нельзя давить или прокалывать клеща - так в кровь попадет больше его жидкостей, в которых может содержаться опасный возбудитель.

После удаления клеща обработайте место антисептиком либо вымойте его с мылом. Дезинфицируйте и руки того, кто удалял паразита. Если есть возможность - используйте перчатки.

Симптомы опасных болезней, которые переносят клещи

Самые опасные инфекционные болезни, которые клещи переносят в украинских широтах - энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

Клещевой энцефалит - это инфекционное заболевание, которое может поражать нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. В тяжелых случаях это может привести к инвалидности и даже смерти.

Первые симптомы проявляются через 1-2 недели после укуса. Среди симптомов (они могут проявляться не все) покраснение места укуса, повышенная температура, слабость, головная боль, тошнота, нарушение сна. Может развиться светобоязнь - боль в глазах. Основные проявления связаны с нарушением работы нервной системы.

На этом этапе важно обратиться к врачу. Назначенный курс антибиотиков в большинстве случаев помогает полностью избавиться от болезни.

Если проигнорировать лечение - далее могут воспалиться суставы, возникнут нарушения центральной нервной системы. Есть риск инвалидности или летального исхода.

Болезнь Лайма характеризуется вялостью, головной болью и ломотой в суставах. Укушенное место может покраснеть. Если не начать своевременное лечение, может развиться поражение разных органов, кожи, мышц, нервной или сердечно-сосудистой системы - вплоть до инвалидности.

Характерный признак заболевания в первые дни после укуса - мигрирующая эритема. Покраснение в виде расширяющегося кольца вокруг места укуса. При этом иногда могут кусать не клещи, а их личинки и нимфы, размер которых не более макового зерна. Так что человек даже не знает о том, что его укусил клещ. Признаком этого и будет эритема.

Покраснение возле места укуса клеща

При этом риск заражения, если удалить клеща оперативно, невелик. Но если клещ присосался к коже более суток - вероятность заразиться увеличивается. В конце третьих суток, если не извлечь клеща-переносчика, вероятность заразиться болезнью Лайма составляет 100%.

Внимательно наблюдайте за своим самочувствием после укуса клеща. Если оно ухудшилось в течение 14 дней после происшествия - обращайтесь к врачу.