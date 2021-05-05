Более 60% украинцев назвали войну против нацистской Германии Великой отечественной войной
Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой".
Социологи с 27 апреля по 2 мая опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.
По данным исследования, 60,6% опрошенных называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной", еще 35,4% граждан назвали эту войну Второй мировой. 3,2% затруднились с ответом.
65,7% жителей нашей страны считают, что в этой войне украинцы воевали за свою землю и свои интересы. Еще 21,3% заявили, что украинцы в составе советских войск "воевали за чужие интересы". 13,6% респондентов затруднились с ответом.
Социологи также спросили, какую дату следует отмечать в Украине. 52,3% респондентов ответили, что более важным праздновать в Украине День Победы 9 мая. 16,2% думают, что следует отмечать День памяти и примирения 8 мая. А 30,1% придерживаются мнения, что отмечать необходимо оба праздника.
Напомним, в прошлом году на вопрос о том, чем для украинцев является праздник 9 Мая, 72% признались, что этот праздник имеет для них большое личное значение.