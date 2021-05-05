В четверг, 6 мая, в Украину придут грозы и дожди. Благодаря антициклону Trudi, который сегодня превратил страну в одну из самых теплых в Европе, в восточных и юго-восточных областях удержится сухая солнечная погода.

Об этом в Facebook 5 мая сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Украина завтра, 6 мая, окажется в окружении циклонов с причудливыми названиями (карта) и атмосферных фронтов. Поэтому во многих областях пройдут периодические дожди и даже погремят грозы. Однако антициклон Trudi, который сдвинется восточнее, будет сдерживать влажные потоки, и поэтому в наших восточных областях, на юго-востоке и в Днепре с районами будет преобладать сухая солнечная погода", - написала Диденко.

По данным синоптика, атмосферный фронт, который придет в Украину в четверг, будет холодным, поэтому на западе, севере и в большинстве центральных областей будет свежо: +12...+17 градусов. В южной части, на востоке и в Днепропетровской области в течение дня воздух прогреется до +17...+22 градусов. Ветер будет западного направления, умеренный, временами порывистый.

В Киеве 6 мая, по словам Диденко, предполагается временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха немного снизится, днем ​​будет не выше +14...+16 градусов. Ожидается порывистый западный ветер.

"К концу недели в Украине будут блуждать периодические дожди, в субботу температура воздуха предпримет отчаянную попытку еще раз попугать нас холодом. Однако уже с воскресенья-понедельника, с 10-11 мая, и всю следующую неделю... теплый воздух с высокими стройными градусами до +20...+27 наконец победит!" - сообщила синоптик.

Впрочем, по ее данным, 13 мая снова возможны дожди, однако температура воздуха будет высокой.

Напомним, синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней.

Также мы писали о том, что синоптики обещают, что май-2021 окажется теплее нормы.