В ГБР приостановили досудебное расследование по делу о государственной измене при заключении "Харьковских соглашений", которое было открыто против экс-президента Виктора Януковича.

Такое решение было принято, согласно постановлению начальника второго отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Адвокат Януковича 28 апреля пытался обжаловать в суде решение о приостановлении расследования.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

В обосновании жалобы заявитель отметил, что 9 апреля ГБР открыло дело против четвертого президента Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса по факту заключения 21 апреля 2010 года в Харькове между Украиной и Российской Федерацией соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Однако Подольский райсуд Киева отклонил жалобу адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, поводом для возбуждения этого уголовного дела стало заключение Харьковских соглашений 2010 года, по которым продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе в обмен на скидку на газ.

По версии следствия, "Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины".

Ранее "Страна" писала о том, что Верховный Суд отказал Януковичу в праве принимать участие в заседаниях по делу о госизмене по видеосвязи.

Также мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке старшего сына Януковича.