В Раду прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", разрыв между ними 2,7%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные "Украинской социологической группой".
Социологи с 27 апреля по 2 мая опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.
По результатам опроса в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 21,2% тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором,
- ОПЗЖ - 18,5% опрошенных,
- "Европейская солидарность" - 16,6%,
- "Батькивщина" - 12,7%.
В парламент не прошли бы:
- "Сила и честь" - 4,7% определившихся,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,4%,
- "Свобода" - 3,9%,
- "Голос" - 3,4%,
- Партия Шария - 3,1%,
- Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%.
Напомним, в марте разрыв между партией "Слуга народа" и ОПЗЖ сократился до 2%.
Также мы рассказывали, что согласно опросу, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.