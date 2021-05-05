В Верховную Раду прошли бы четыре партии. Фото: "Страна"

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", разрыв между ними 2,7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные "Украинской социологической группой".

Социологи с 27 апреля по 2 мая опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

По результатам опроса в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

  • "Слуга народа" - 21,2% тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором,
  • ОПЗЖ - 18,5% опрошенных,
  • "Европейская солидарность" - 16,6%,
  • "Батькивщина" - 12,7%.

В парламент не прошли бы:

  • "Сила и честь" - 4,7% определившихся,
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,4%,
  • "Свобода" - 3,9%,
  • "Голос" - 3,4%,
  • Партия Шария - 3,1%,
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%.

В Раду прошли бы 4 партии. Лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ

Напомним, в марте разрыв между партией "Слуга народа" и ОПЗЖ сократился до 2%.

Также мы рассказывали, что согласно опросу, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

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