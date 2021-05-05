Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", разрыв между ними 2,7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные "Украинской социологической группой".

Социологи с 27 апреля по 2 мая опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

По результатам опроса в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 21,2% тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором,

ОПЗЖ - 18,5% опрошенных,

"Европейская солидарность" - 16,6%,

"Батькивщина" - 12,7%.

В парламент не прошли бы:

"Сила и честь" - 4,7% определившихся,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,4%,

"Свобода" - 3,9%,

"Голос" - 3,4%,

Партия Шария - 3,1%,

Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%.

Напомним, в марте разрыв между партией "Слуга народа" и ОПЗЖ сократился до 2%.

Также мы рассказывали, что согласно опросу, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.