Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Киев, запланированного на 5-6 мая, заявил, что на Россию нужно оказывать давление, чтобы добиться соблюдения Москвой своих международных обязательств.

Такое заявление Блинкен сделал в Twitter.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств", - написал глава Госдепа США.

Представитель Госдепа США Нед Прайс в Twitter уточнил, что речь идет об обязательствах РФ по минским договоренностям.

"Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", - написал он.

Напомним, 5-6 мая в Киеве с визитом будет пребывать госсекретарь США Энтони Блинкен, он планирует встречи с Кулебой, Шмыгалем и Зеленским.

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