Ночью во вторник, 4 мая, в городе Красногоровка Донецкой области обстреляли центральную районную больницу, где лечатся 45 больных Covid-19. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации на своей странице в Facebook.

"Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница", - говорится в сообщении.

В результате обстрела были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. После случившегося в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование. Марьинская городская военно-гражданская администрация принимает необходимые меры для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела", - добавили в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на Донбассе мужчина и женщина подорвались на мине во время выпаса домашнего скота. Инцидент произошел в поселке шахты "Глубокая" под Горловкой.

Также сообщали, что в первый день мая "ДНР" обвинили Украину в обстрелах из минометов и артиллерии.