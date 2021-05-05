Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 27 апреля по 2 мая среди 1220 респондентов.

Согласно опросу, голоса избирателей распределились бы следующим образом:

Владимир Зеленский - 23,8%;





Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 18,2%;





Петр Порошенко ("Европейская солидарность") - 17,4%;





Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 12,4%;





Игорь Смешко ("Сила и честь") - 6,4%;





Владимир Гройсман ("Украинская стратегия Гройсмана") - 5,1%;





Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады) - 4,6%;





Сергей Притула ("Голос") - 2,9%;





Олег Ляшко ("Радикальная партия") - 1,8%;





Олег Тягнибок (ВО "Свобода") - 1,3%.

Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, также показал, что во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко.

Тем временем исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что большинство украинцев считают неэффективной работу Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса.