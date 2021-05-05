Зеленский и Бойко остаются главными претендентами на выход во второй тур президентских выборов
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 27 апреля по 2 мая среди 1220 респондентов.
Согласно опросу, голоса избирателей распределились бы следующим образом:
- Владимир Зеленский - 23,8%;
- Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 18,2%;
- Петр Порошенко ("Европейская солидарность") - 17,4%;
- Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 12,4%;
- Игорь Смешко ("Сила и честь") - 6,4%;
- Владимир Гройсман ("Украинская стратегия Гройсмана") - 5,1%;
- Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады) - 4,6%;
- Сергей Притула ("Голос") - 2,9%;
- Олег Ляшко ("Радикальная партия") - 1,8%;
- Олег Тягнибок (ВО "Свобода") - 1,3%.
Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
Напомним, недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, также показал, что во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко.
Тем временем исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что большинство украинцев считают неэффективной работу Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса.