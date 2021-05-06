Сегодня 25 лунный день в лунном календаре, когда убывающая Луна находится в знаке зодиака Рыбы. Это пассивный период для размышлений и отдыха, умственной деятельности и духовного развития, поездок на природу, медитации и уединения.

Также благоприятным будет общение с представителями знаков Зодиака, которые умеют поддерживать, веселить и помогать дельными советами. Присматривайтесь и прислушивайтесь к ним, чтобы получить важные знаки и подсказки. Обменивайтесь знаниями и энергией. Это пойдет на пользу обеим сторонам.

Ниже приводим подробный гороскоп для самых мудрых знаков Зодиака, которые нередко сами нуждаются в советах близких - это Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Скорпионы, Стрельцы и Рыбы.

Телец (21.04 - 21.05)

Какими бы независимыми и самостоятельными ни были Тельцы, время от времени они делятся с друзьями мудрыми советами, а иногда им самим нужно услышать слова поддержки в ответ. Люди, родившиеся под этим знаком, напористые и умеющие хранить секреты. Они не любители сплетен и лжи, поэтому не станут пересказывать то, чем вы поделились с ними.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Этот общительный знак Зодиака всегда знает проверенные рецепты на случай примирения, установления прочных контактов, уважительного тона переговоров. Поэтому Близнецы готовы внимательно вас выслушать и попытаются разобраться в ситуации. Не сомневайтесь - их совет всегда выверен до мельчайших деталей, а потому единственно правильный. Помогают представители знака с удовольствием.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки всегда дают мудрые рекомендации, которые помогают разрешить любую конфликтную ситуацию. Они превосходно считывают людей и обладают хорошей памятью. Изначально они рассматривают все мирные пути решения проблемы, и только потом могут предложить несколько силовых мер "на крайний случай". Это самый стратегически подкованный знак Зодиака.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы не любят быть вовлеченными в конфликты, но смогут посоветовать знакомым верный путь по достижению взаимопонимания и гармонии. Это приспешники логики и трезвого расчета, которые обладают завидной смелостью и непреклонностью. Их решительность помогает преодолеть любой страх неудачи, поэтому они всегда достигают поставленных целей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы умеете анализировать характеры и поступки людей и нередко выступаете в роли психолога на работе или дома. Высокая планка, которую вы задаете себе, мотивирует вас идти вперед, полагаясь на свой интуитивный интеллект. У вас с ранних лет развита проницательность, которая помогает решать проблемы поэтапно, предварительно разложив их на несколько составляющих.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы от природы более эмоциональны и руководствуются чувствами, обладают аффективной памятью и часто наделены эмоциональным интеллектом. Этот знак Зодиака доверяет своей интуиции, часто видит вещие сны. Юпитер оказывает мощное влияние на их уверенность и вдохновение. Они способны идти на риск и часто дарят свою энергию окружающим.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы легко научат вас не только анализировать свою жизнь, но и легко предложат вам пару тройку успешных стратегий. Помимо этого, они позаботятся о том, чтобы вы все сделали так, как планировалось изначально и смогли достичь необходимого результата. Рыбы отличаются наблюдательностью и умением прислушиваться к другим. Способны впитывать знания на лету, а интуиция всегда направляет их на правильный путь.