Сегодня, 5 мая, в Украину прибудет с визитом Государственный секретарь США Энтони Блинкен, о чем стало известно на прошлой неделе. Во время поездки он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят, в частности, российскую агрессию на востоке Украины.

О программе Блинкена в Украине пишет "Зеркало недели".

Прибудет госсекретарь США вечером 5 мая, после 23:00, а официальная часть визита начнется в четверг, 6 мая.

В 09:30 утра Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

После этого Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, она намечена на 10:35.

Встреча с Владимиром Зеленским планируется на 11.30, она продлится около часа. Стороны могут провести втречу тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.

На 14:15 намечен круглый стол с представителями украинского гражданского общества, он пройдет в виртуальном режиме.

В 15:15 пройдет встреча с сотрудниками посольства США в Украине также в онлайн-режиме.

На 15.50 запланировано интервью Блинкена, после чего госсекретарь США отправится в аэропорт.

Напомним, это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США, но ранее он уже был в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.

По мнению экспертов "Страны", этот визит пройдет с оглядкой на недавнюю эскалацию в отношениях с Россией, а также возможную встречу президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в начале лета.

Как сообщала "Страна", после того, как стало известно о визите Блинкена, появилась и другая тема, которая может стать одной из главных во время общения госсекретаря США в Киеве с представителями украинской власти.

Речь идет об увольнении главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева (в связи с чем Госдеп США "глубоко обеспоен") и заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найема.

В свою очередь глава Дмитрий Кулеба заявил, что собирается обсудить с Блинкеном вопросы безопасности, реформы в Украине и комплекс экономических проблем. По словам министра иностранных дел, безопасность должна стать ключевой темой предстоящего разговора.