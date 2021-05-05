В Турции задержали украинок, которые устроили эротическую фотосессию на яхте в заливе Фетхие.

Видео в YouTube опубликовала турецкая Lider Gazete.

В издании сообщили, что компанию на частной яхте в районе провинции Мугла засняли местные жители. На кадры попали 2 мужчин и 6 женщин, некоторые девушки были полностью обнаженными, они устроили на яхте эротическую фотосессию.

"Появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование", - сообщила Lider Gazete.

Одна из украинок, которая была на яхте, рассказала у себя в соцсетях, что видео, которое попало в СМИ, засняли с другой яхты. После того как информация попала в медиа, компанию задержала полиция.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция", - рассказала девушка.

По ее словам, после дачи объяснений правоохранители их отпустили.

Напомним, "Страна" писала о том, как в начале апреля украинок задержали за обнаженные фото на балконе в Дубае.

Также мы сообщали, что рассказали украинские модели, которые вернулись из тюрьмы в Дубае.