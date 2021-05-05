Как стало известно "Стране" вчера, 4 мая, многие представители политического бомонда Украины побывали на Кипре - на праздновании дня рождения бизнесмена Артура Гранца.

В прошлом он был известен как партнер Арсения Яценюка и Андрея Иванчука, а ныне как совладелец журнала Forbes Украина. Празднование происходило в одном из лучших отелей Кипра Anassa Hotel, где самый дешевый номер на эти дни стоит от 500 евро за ночь.

Отель выстроен в виде традиционной кипрской деревушки. Он расположен в живописной бухте у полуострова Акамас, в окружении лесных массивов.

Anassa Hotel расположен в двух километрах до деревушки Лачи, 63 км от международного аэропорта в Пафосе, 55 км от порта Пафоса. Территория отеля закрыта даже со стороны пляжа. Подъехать на автомобиле можно только по предварительном бронированию гостиничного номера.

Празднование проходило в концерт-холле отеля под открытым небом. Спокойствие гостей оберегали десяток охранников, которые приехали вместе с гостями торжества.

В числе гостей были замечены Петр Порошенко, Яценюк, Иванчук, Хомутынник и другие известные политические деятели. Также на праздновании была известная украинская певица Светлана Лобода, которая, как рассказали нам представители окружения Гранца, является его гражданской женой.

Также, по данным источников "Страны", в эти дни на Кипре был и давний соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко. Он встречался с экс-президентом в одном из отелей Кипра.

Отметим, что многие вип-гости покинут Кипр уже сегодня - они торопятся в Киев на встречу с госсекретарем США Блинкеным и его заместителем Викторией Нуланд.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Петр Порошенко улетел отдыхать на Кипр.