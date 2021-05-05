Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на сегодняшний день продолжается обустройство границы с Россией. При этом проекта "Стена", строительство которого продлили до 2025 года, нет.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, обнародованном в среду, 5 мая.

"Проекта "Стена" нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект "Стена" ассоциируется лишь с негативными проявлениями", - сказал глава Госпогранслужбы.

По его словам, завершение обустройства границы с Россией зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.

"Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских "Искандеров" и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что в его представлении "стена" должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.

"Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор", - заявил глава Госпограслужбы.

Напомним, этот проект начали еще в 2014 году. Тогда бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о строительстве "Стены", которая должна защитить Украину от возможного вторжения России. Она должна была обойтись бюджету в 4 млрд грн.

"Стену" планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год. Пока работы выполнены на 40%. На строительство потратили уже 1,7 млрд грн, ежегодно выделяя по 400-500 миллионов.