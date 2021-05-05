Со среды, 5 мая, в Украине "красный" уровень эпидемической опасности действует всего в 6 регионах. Житомирская область перешла в "желтую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 5 мая на сайте Минздрава.

На сегодня в "красной" зоне остаются такие регионы: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. При этом в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях все показатели, которые учитываются при карантинном зонировании регионов, уже пришли к допустимым показателям.

В "оранжевой" зоне карантина на 5 мая находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

"Желтый" уровень эпидемической опасности объявлен в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Напомним, со среды, 5 мая, в Украине больше нет регионов, куда бы не ходили поезда из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что по прогнозам главного санврача Ляшко, из "красной" зоны карантина в ближайшие дни могут выйти Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.