Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал вырезанный фрагмент интервью с украинским видеоблогером Ивангаем (настоящее имя Иван Рудской) после обвинений последнего.

Соответствующий эпизод Дудь обнародовал в Telegram.

На 12-минутном фрагменте Иван Рудской говорит о своем отношении к аннексии Крыма, о своей позиции во время проживания в России, о давних "терках" России и Украины: Голодоморе, о котором вспоминала его прабабушка, преследованиях НКВД, которые коснулись его деда.

В опубликованном эпизоде Дудь спрашивает у Рудского, как тот отреагировал на аннексию Крыма и волновало ли его это в 2014 году.

"Да проспал, я где-то был за границей, наверное... Да, конечно (волновало - Ред.) Это было что-то таким, что меня как подростка очень будоражило, - заявил блогер. - Я скорее как наблюдатель. Ну а что я сделаю? Я скорее наблюдаю, как это оборачивается в негативную сторону для России и такой: "Воу, ну это плохо, зачем они это сделали?".

Кроме того Рудской говорил и о ситуации на Донбассе.

"Несправедливо так, там люди умирают, война. Это я про Донецк и Луганск, там же вообще ужас, там каждый день военные стычки. Вот это меня порой в ярость вводило. Как так? Надо что-то делать. Страшно. Это ужасно думать об этом. Украинской власти приходится принимать такие решения военные.

Также в вырезанном фрагменте Рудской упоминает Голодомор и репрессии НКВД, от которых пострадали его родственники.

Напомним, выпуск с Ивангаем вышел на Youtube-канале Дудя 18 марта. На сегодняшний день он набрал более 20 миллионов просмотров.

Ивангай ранее заявил, что Юрий Дудь вырезал из интервью его "главный месседж" о Крыме и Голодоморе.